Комздрав прокомментировал информацию о смерти петербуржца после выписки из больницы

Мужчина после выписки не дошел до дома и умер прямо на улице.

Комитет по здравоохранению Петербурга высказался относительно смерти 64-летнего пациента, выписанного из Городской больницы №15.



По данным Городской больницы №15, мужчина поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. В течение 14 дней он получал все необходимое лечение, его состояние улучшилось. У него пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей. С 6 декабря пациент больше не нуждался в получении кислорода. На фоне общего улучшения самочувствия, 8 декабря его выписали на амбулаторное лечение, в соответствии с Временными Методическими рекомендациями Минздрава РФ.

Бригада скорой помощи 8 декабря констатировала смерть пациента, мужчина начал задыхаться и упал прямо на улице по пути домой. По данным Комздарава, заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово в установленные законом сроки. Комитетом по здравоохранению будет организована проверка по факту смерти больного. Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента.

Фото: Piter.tv