В гардеробе нужно иметь не менее двух-трех головных уборов, которые будут защищать от морозов.

Врачи рассказали о правильном использовании шапок. Для того, чтобы не заболеть менингитом врачи советуют купить несколько "дышащих" головных уборов. В идеале шапки нужно стирать. Пока она отмокает, вторую можно надевать. Делать это следует минимум раз в месяц. С внутренней стороны поверхности там скапливается масса грибков и бактерий. Они способны вызывать раздражение кожи и перхоть. Информацию об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на экспертов.

Наушники – чепуха, они закрывают уши, а как же остальное? Охлаждение может стать очень плохим фактором говорят эксперты

Из-за переохлаждения у человека может произойти воспаление или обостриться хронический "спящий" диагноз.

Есть теория, что от морозов волосы могут выпадать. Физиология такова, что происходит спазм сосудов. Из-за нарушений с капиллярами не происходит достаточной подпитки волосяных луковиц. добавили специалисты

В помещениях, транспортных средствах и метро нужно снимать шапку, чтобы не вспотеть. А вот при минус 5- минус 10 лучше отдать предпочтение легкому трикотажному убору для головы. Выбор следует сделать в пользу натуральных,а не синтетических тканей. При минус 15 следует задуматься о дополнительном утеплителе.

Ранее Piter.tv писал о том, что диетологи назвали вредные продукты, которые лучше не есть.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/JodiShannon, UPMC, Tailor & Wayne, PiterTV, TexasChildrensVideo, Nemours