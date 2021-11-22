Инструктор по фитнесу рассказал петербуржцам, как подготовиться к уличной тренировке в холода

Залог хорошей уличной тренировки – грамотно подобранная одежда.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" инструктор по фитнесу Евгений Куликов рассказал, как подготовиться к тренировке на улице в холодное время года.

Залог хорошей уличной тренировки – грамотно подобранная одежда. Специалист напомнил, что в первую очередь замерзают конечности, поэтому из дома нужно выходить, взяв с собой перчатки. Не стоит забывать и про головной убор: можно выбрать шапку или повязку.

Кроме того, рекомендуется отдать предпочтение леггинсам с флисом. Этот материал создаст дополнительное утепление. Также важно помнить про куртку или жилет, в которых удобно двигаться. Кроссовки подойдут с водоотталкивающим покрытием.

Отмечается, что любую физическую активность необходимо начинать с разминки. В холода хорошо отдать предпочтение высокоинтенсивным тренировкам.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")