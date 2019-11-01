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Батареи петербуржцев станут теплее в связи с похолоданием
Сегодня, 15:05
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Батареи петербуржцев станут теплее в связи с похолоданием

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На этой неделе ожидается понижение температуры воздуха с +2 до -4.

Батареи петербуржцев станут теплее в связи с похолоданием. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха с +2 до -4. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что небольшое похолодание будет чувствоваться с воскресенья. 

Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.

пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ранее в Петербурге вручены паспорта готовности к отопительному сезону.

Фото: pexels.com

Теги: батареи, холода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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