На этой неделе ожидается понижение температуры воздуха с +2 до -4.

Батареи петербуржцев станут теплее в связи с похолоданием. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха с +2 до -4. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что небольшое похолодание будет чувствоваться с воскресенья.

Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы. пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ранее в Петербурге вручены паспорта готовности к отопительному сезону.

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