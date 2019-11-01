Батареи петербуржцев станут теплее в связи с похолоданием. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха с +2 до -4. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что небольшое похолодание будет чувствоваться с воскресенья.
Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.
пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Ранее в Петербурге вручены паспорта готовности к отопительному сезону.
Фото: pexels.com
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