В Петербурге вручены паспорта готовности к отопительному сезону

К отопительному сезону готовы все 18 районов города.

В Жилищном комитете вручили паспорта готовности к отопительному сезону администрациям всех районов Петербурга. Об этом 18 ноября сообщили в комитете.

Так, к отопительному сезону готовы все 18 районов города – более 23 тысяч жилых зданий. К работе же готовы около 400 управляющих компаний, ТСЖ и ЖКС. В Петербурге также заменили более 250 километров теплосетей. В следующем году в городе планируют заменить еще 270 километров инженерных коммуникаций.

В этом году отопительный сезон начался очень рано. Как рассказали представители ГУП "ТЭК СПб", еще прошлой осенью батареи включили 14 октября. В 2019 году в связи с резким похолоданием отопление дали 24 сентября. В 2018 году тепло появилось в квартирах города 28 сентября. А пять лет назад батареи заработали 4 октября.

Фото: pexels.com