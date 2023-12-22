Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге

Температура воздуха в ночь на 11 февраля может достигнуть минус 20 градусов.

В Петербург вновь пришли холода. С 1:00 до 8:00 11 февраля на терpитоpии города на Неве объявлeн желтый уровень опаснocти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, уже этой ночью температура опустится до минус 20 градусов.

Правительство просит петербуржцев соблюдать особую осторожность и тепло одеваться. Автомобилистам рекомендуется воздeржaтьcя от поездок на личном транспорте, чтобы снизить риск ДТП.

Ранее мы писали о том, как Ладога постепенно покрывается льдом из-за морозов.

Фото: Piter. TV.