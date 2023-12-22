Ладога постепенно покрывается льдом из-за морозов

В январе покрытие озера достигло 80%, но было разрушено циклонами и оттепелью.

Синоптик Александр Колесов рассказал Петербурге на 9 февраля. Ночью температура составит около -19...-20 градусов, а днем ожидается повышение до -10 градусов. Он также отметил, что холодная погода сохранится в выходные дни, но днем станет немного теплее, до -8...-10 градусов.

Колесов отметил, что 8 февраля выдался ясный день: он предложил рассмотреть спутниковый снимок, на котором видно всю территорию региона. Специалист также сообщил, что Ладожское озеро очень быстро покрывается льдом при установлении морозов и осталось всего несколько процентов до полного покрытия. В январе покрытие озера достигло 80%, но было разрушено циклонами и оттепелью.

Синоптик добавил, что на следующей неделе температура в регионе повысится, но это всё ещё зимняя погода. На Финском заливе также присутствует много льда, но его кромка продолжает отходить на запад.

Ранее мы сообщили о том, что Нева начала парить из-за морозов в Петербурге.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге