Нева начала парить из-за морозов в Петербурге

Также Колесов заявил, что ожидаемая оттепель отложится на вторую половину февраля.

У Благовещенского моста в Петербурге было замечено парение Невы. По словам синоптика Александра Колесова, данное явление возникает из-за разницы между температурой воды и воздуха.

Синоптик добавил, что, несмотря на текущие температурные показатели, равные около -15 градусов, последующие три дня будут самыми холодными, приближаясь к аномально-холодной погоде, особенно в Ленобласти.

Также Колесов заявил, что ожидаемая оттепель отложится на вторую половину февраля. Пока петербуржцам стоит ожидать продолжения зимы в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 7 февраля температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов.

Видео: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге