В Петербурге 7 февраля температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов

Температура воздуха в Петербурге -10…-12 градусов.

В среду, 7 февраля, Северную столицу своим краем заденет активный циклонический вихрь, врывающийся в центр Европейской России. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, и холодная погода. Пройдёт небольшой снег, температурные показатели будут на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге -10…-12 градусов, в Ленинградской области -9…-14 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без существенных осадков и -12…-14 градусов.

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Фото: Piter.tv