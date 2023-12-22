В Петербурге продлили "оранжевый" уровень погодной опасности до 5 января

В Северной столице было решено продлить установленный с 1 по 3 января "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.

В Петербурге продлили "оранжевый" уровень погодной опасности. В Северной столице наблюдается очень низкая температура воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Санкт-Петербурге было решено продлить установленный с 1 по 3 января "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Период предупреждения был объявлен до 12:00 5 января. Это означает, что в течение этого времени существует высокий риск возникновения неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья и безопасности людей. Жителям и гостям города рекомендуется быть особенно внимательными, принимать необходимые меры предосторожности и следить за местными прогнозами погоды.

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