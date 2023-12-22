В МЧС предупредили о морозах до -30 градусов в Петербурге

Ухудшение погодных условий обещают 4 января.

В Петербург придут трескучие морозы. С каждым днем в городе становится холоднее. В пресс-службе ГУ МЧС по городу предупредили, что уже завтра, 4 января, в городе на Неве похолодает до -25 градусов. А в некоторых районах обещают до -30 градусов.

Чтобы не заболеть, перед выходом на улицу нужно подумать, как одеться. Необходимо надевать теплые вещи на руки, ноги, голову и лицо. Врачи советуют взять на прогулку термос с горячим чаем. Во время длительных прогулок нужно согреваться изнутри.

Выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения опасно. Пьяный человек может упасть и замерзнуть.

Ранее на Piter.tv: врач рассказал, как избежать переохлаждения и чем опасно это состояние.

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Фото: Pxhere