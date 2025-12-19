Шапку с запрещённым символом изъяли у пассажира метро в Петербурге

Фото в интернете привело к аресту пассажира метро и конфискации шапки.

В Санкт-Петербурге суд арестовал пассажира метро и постановил изъять у него головной убор после выявленного в социальных сетях изображения с запрещённой символикой. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поводом для разбирательства стала фотография, обнаруженная правоохранительными органами в ходе мониторинга социальных сетей 29 января. На снимке был запечатлён мужчина в худи в цветах флага США и в шапке с изображением трезубца, который в России связывают с символикой ряда украинских националистических организаций.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России пришли к выводу, что изображённый на шапке символ подпадает под признаки нацистской атрибутики и её публичной демонстрации. После этого личность мужчины была установлена, а материалы переданы в суд. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не знал о запрете данного символа на территории России, а шапку приобрёл с целью подчеркнуть свои этническо-культурные корни. Также мужчина сообщил, что не занимался распространением или пропагандой запрещённой информации.

Несмотря на доводы защиты, суд признал пассажира виновным по административной статье. Ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Вещественное доказательство в виде шапки с изображением трезубца было конфисковано.

Фото: Piter.TV