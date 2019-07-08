Врачи: "Людям полезно есть ежедневно по 150 граммов грибов"

Так как в грибах почти нет жира, а холестерина нет совсем, их могут употреблять люди с сахарным диабетом и ожирением.

Врачи рассказали о пользе грибов и об их дневной норме для здорового человека. Об этом сообщило РИА Новости.

Человек может употреблять около 150 граммов грибов ежедневно. Грибы очень полезны, так как в них содержатся белок, железо, кальций, калий, фосфор, никотиновая и фолиевая кислота, витамины В и С. Все это положительно влияет на сердечно-сосудистые системы, улучшает процессы кроветворения и укрепляет костную ткань.

Так как в грибах почти нет жира, а холестерина нет совсем, их могут употреблять люди с сахарным диабетом и ожирением. Однако, воздержаться от грибов следует людям, у которых в фазе обострения находятся язвенная болезнь, гастрит, панкреатит, печеночная или почечная недостаточность, а также другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Самый лучший вариант приготовления грибов – на гриле, без масла.

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Видео: YouTube/ Владимир Кум