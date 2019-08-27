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Врачи раскрыли причины возникновения диабета

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Среди главных причин - неправильное питание.

Во вторник, 27 августа, стало известно, что в России число заболевших сахарным диабетом увеличилось на 23%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Так, врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что главной причиной, которая способствует возникновению диабета является неправильное питание. В ведомстве отметили, что в прошлом году диабетиков в России насчитывалось 4,8 млн, а в 2013 году их было 3,9 млн. По словам экспертов, диабету подвержены люди с ожирением. Кроме того, одной из сопутствующих проблем касательно диабета врачи назвали бодипозитив. 

Сейчас нельзя слово сказать поперек людям с ожирением — они обижаются, даже появился термин "большие люди". Если бы мы таким же образом относились к курящим, разве поменялась бы тенденция с курением? Очевидно, что нет

отмечает Калинчев

По словам врачей, россиянам следует ограничить потребление быстрых углеводов.

Ранее мы сообщали о том, что в России зафиксирован рост бедности.

Видео:Piter.TV

 

 

 

 

 

Также врач отдельно выделил нарастающую популярность тренда на бодипозитив и толерантность

Самым действенным способом защитить себя от сахарного диабета врачи назвали ограничение потребления быстрых углеводов

К продуктам, содержащим быстрые углеводы, относятся мучное, сладкое, фрукты, молоко, алкоголь и фастфуд

Теги: диабет, здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье, Тема дня,

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