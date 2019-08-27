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Росстат: в России зафиксирован рост бедности 

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Это связано с тем, что величина прожиточного минимума.

Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. 

Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)

сказано в исследовании

В ведомстве заявили, что более точная оценка численности малоимущего населения возможна в конце года. 

Ранее мы сообщали о том, что Минфин и ЦБ изменят систему пенсионных накоплений.

Видео:Piter.TV

Теги: новости россии, общество, росстат
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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