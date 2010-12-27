Минфин и ЦБ изменят систему пенсионных накоплений

Согласно новому проекту, пенсионные накопления станут собственностью людей.

Во вторник, 27 августа, Банк России и Минфин анонсировали новую систему пенсионных накоплений. Об этом сообщает GazetaSPb.

Так, ведомства решили отказаться от от названия "индивидуальный пенсионный капитал". Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что пенсионные накопления станут собственностью людей.

Согласно концепции организаций выплаты в негосударственные фонды, где хранятся отчисления, будут делать сами граждане или их работодатели. Таким образом, пенсионные накопления станут собственностью людей отметил он

Известно, что документ нового законопроекта появится на этой неделе. Вопрос о новой системе пенсионных накоплений планируют поднять на Московском финансовом форуме 12-13 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Центральный Банк объявил официальные курсы доллара и евро на 28 августа.

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