Центральный Банк объявил официальные курсы доллара и евро на 28 августа

В среду иностранная валюта подорожает по отношению к рублю.

В среду, 28 августа, курс доллара и курс евро по сравнению с рублем вырастут, сообщило "Экономика сегодня".

Доллар подорожает на 28,73 копейки и составит 66,26 рублей, а евро, по сравнению с 27 августа, повысится на 21,36 копейки до 73,60 рублей.

Это скажется на стоимости бивалютной корзины, которая включает в себя 0,55 доллара и 0,45 евро. Она увеличится на 25,41 копейки и достигнет показателя 69,5675 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка оплатила долг в 600 тыс. рублей после визита судебных приставов. Женщине запретили выезд за границу, регистрацию транспортных средств и доли в квартире, а также списали со счетов 18 тыс. рублей в счет погашения долга.

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