Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Медики предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна. Об этом сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Москвы Олег Кутушев.
Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит, нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке - повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний, - рассказал специалист.
Кутушев отметил, что средства без никотина также имитируют курение, и в будущем могут спровоцировать переход на никотин. В табачном дыме содержатся около 7 тысяч токсических веществ, 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные элементы и тяжелые металлы.
Ранее сообщалось, что четыре петербуржца сбежали из ресторана с кальяном.
Видео: youtube
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