Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Специалист из научно-практического центра наркологии отметил, что средства без никотина также имитируют курение, и в будущем могут спровоцировать переход на никотин.

Медики предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна. Об этом сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Москвы Олег Кутушев.

Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит, нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке - повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний, - рассказал специалист.

Кутушев отметил, что средства без никотина также имитируют курение, и в будущем могут спровоцировать переход на никотин. В табачном дыме содержатся около 7 тысяч токсических веществ, 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные элементы и тяжелые металлы.

Ранее сообщалось, что четыре петербуржца сбежали из ресторана с кальяном.

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