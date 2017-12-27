Четыре петербуржца сбежали из ресторана с кальяном

Один из злоумышленников оказался с судимостью за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

В ночь на 29 января в Кировском районе Культурной столицы компании мужчин так понравился кальян, что они решили уехать на такси вместе с ним.

В пресс-службе УВО рассказали, что отряду патрулирования в 01:20 поступила информация о том, что сработала сигнализация в ресторане на проспекте Ветеранов. Как оказалось, гости заведения решили похитить из заведения приглянувшийся им кальян. Злоумышленники вышли из ресторана и скрылись на такси.

Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что мужчины скрылись на "Шевроле Круз". Через 10 минут автомобиль был найден и блокирован на Дачном проспекте.

Отважную четверку задержали, а кальян вернули владельцам. Отмечается, что один из воришек был ранее судим по статье 228 УК РФ. Всех доставили в отел полиции. По факту случившегося ведется проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал о том, что петербуржец сел на 3 года за покупку наркотиков на биткоины в Польше.