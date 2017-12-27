Петербуржец сел на 3 года за покупку наркотиков на биткоины в Польше

Петербуржец Павел Г. через Интернет купил в Польше наркотическое вещество. За него он заплатил биткоинами.

В Петербурге впервые осудили россиянина, покупавшего наркотики за криптовалюту. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Московкий районный суд отправил на 3 года в колонию общего режима петербуржца Павла Г. Известно, что в 2017 году он дважды приобретал по Интернету наркотик ЛСД, произведенный в Польше. При этом помимо оплаты за сами химикаты, он выплатил некую сумму в биткоинах за перевозку наркотиков через таможенный контроль.

Таким образом Павел Г. минимум два раза получал письма с ЛСД внутри. Его задержали в ноябре 2017 года: полиция смогла выйти на след инновационного наркомана. Мужчину вычислили в ходе операции "контролируемая поставка". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.