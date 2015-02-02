Врачи предупредили о волне алкогольных психозов весной в России

Алкогольные психозы атакуют россиян после зимы.

Медицинские специалисты фиксируют сезонное увеличение пациентов с алкогольными психозами. Весной 2026 года под ударом могут оказаться даже те, кто считает себя "культурно пьющими". Основное заблуждение заключается в том, что белая горячка наступает непосредственно во время запоя. На самом деле триггером часто становится попытка резко прекратить употребление на третий или пятый день, пишет МК.

По словам главврача Анастасии Малышкиной, опасность представляет именно выход из состояния опьянения, а не само пьянство. Организм после зимы ослаблен, запасы витаминов группы B истощены. Увеличение светового дня и гормональная перестройка создают дополнительную нагрузку на вегетативную систему. Желание начать новую жизнь после длительных праздников может обернуться серьезным сбоем в работе головного мозга.

Психиатр-невролог Николай Майер отмечает, что в последние годы растет уровень скрытого, домашнего употребления алкоголя. То, что начинается как одна рюмка вечером, незаметно перерастает в целую бутылку ночью. Финал такого сценария — психоз с галлюцинациями в виде чертей или собак под кроватью.

Провоцирующими факторами также становятся снижение кислорода в воздухе и последствия перенесенных зимних вирусных инфекций. Специалисты рекомендуют отказаться от мифа о безопасной дозе, не пытаться лечиться от запоя в домашних условиях резким обрывом и принимать витамины. Родственникам следует насторожиться при нарушениях сна, тревоге, сильной потливости и дрожании рук. При появлении спутанности сознания или галлюцинаций необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV