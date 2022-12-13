Врачи педиатрического университета провели операцию новорожденному на искусственно остановленном сердце

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета провели уникальную операцию младенцу. Малыша прооперировали спустя пару часов после рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале "Комздрав СПб".
У плода выявили опухоль сердца с обоих желудочков. Беременная женщина приехала на роды и операцию к петербургским специалистам из Твери.
Главный неонатолог Минздрава РФ собрал бригаду из неонатальных кардиохирургов, анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, неврологов. Медики провели операцию на остановленном сердце. Ребенка подключили к искусственному кровообращению.
В России подобных операций ещё не проводили, был опыт в Испании много лет назад. По оценке специалистов университета, всё прошло успешно, есть основания говорить о дальнейшем восстановлении ребёнка.
Комздрав Петербурга
Малыш пережил хирургическое вмешательство. Теперь он будет жить и развиваться.
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Фото: Телеграм / Комздрав СПб
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