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Врачи педиатрического университета провели операцию новорожденному на искусственно остановленном сердце
Сегодня, 19:13
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Врачи педиатрического университета провели операцию новорожденному на искусственно остановленном сердце

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У медиков есть основания говорить о дальнейшем восстановлении ребёнка.

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета провели уникальную операцию младенцу. Малыша прооперировали спустя пару часов после рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале "Комздрав СПб".

У плода выявили опухоль сердца с обоих желудочков. Беременная женщина приехала на роды и операцию к петербургским специалистам из Твери.

Главный  неонатолог Минздрава РФ собрал бригаду из неонатальных кардиохирургов, анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, неврологов. Медики провели операцию на   остановленном сердце. Ребенка подключили к искусственному кровообращению. 

В России подобных операций ещё не проводили, был опыт в Испании много лет назад. По оценке специалистов университета, всё прошло успешно, есть основания говорить о дальнейшем восстановлении ребёнка.

Комздрав Петербурга

Малыш пережил хирургическое вмешательство. Теперь он будет жить и развиваться. 

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, как по внешности человека понять, что он болен корью.

Фото: Телеграм / Комздрав СПб

 

 

Теги: врачи, комздрав петербурга, медицина, редкая операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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