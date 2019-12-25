Врачи объясняли всплеск коронавируса в Петербурге

Все сходятся в одном мнении, что сейчас не вторая волна, а продолжение первой.

Врачи Санкт-Петербурга объяснили всплеск числа заболевших коронавирусом людей. оБ этом сообщило АБН.

Как заявил директор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев, это не вторая волна, а все еще продолжается первая. Рост заболеваемости связан с обычным сезонным подъемом респираторных инфекций. Также специалист отметил, что медицинская помощь при коронавирусе нужна только 15-20% заболевших.

Также считает главный врач и генеральный директор клиники CORIS Лев Авербах. По его словам, вторая волна – это когда заболеваемость исчезла, все выздоровели, но потом вновь стали появляться случаи заболевания.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов согласился с коллегами по поводу того, что в Петербурге снова усиливается первая волна.

Руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко отметила, что рост заболеваемости в Петербурге идет, потому что люди отказались от масок и других мер безопасности, стали ходить на массовые мероприятия.

Смольный может закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил.

Фото:Piter.TV