Смольный может закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил

В некоторых объектах отсутствовал QR-код, обязательный для осуществления деятельности организациями в период пандемии.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что власти Петербурга намерены закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Как оказалось, в минувшие выходные сотрудники ведомства проверили 750 объектов торговли, сферы услуг и общественного питания в разных районах города. По итогам проверки выявили 370 нарушений. У владельцев не оказалось QR-кодов, которые обязательны для работы во время пандемии.

Нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 407 человек.

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