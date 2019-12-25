Смольный может закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что власти Петербурга намерены закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.
Как оказалось, в минувшие выходные сотрудники ведомства проверили 750 объектов торговли, сферы услуг и общественного питания в разных районах города. По итогам проверки выявили 370 нарушений. У владельцев не оказалось QR-кодов, которые обязательны для работы во время пандемии.
Нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 407 человек.
Фото:pixabay
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