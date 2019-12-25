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Врачи объяснили, почему коронавирус опаснее гриппа
Сегодня, 19:12
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smirenny

Врачи объяснили, почему коронавирус опаснее гриппа

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Есть риск, что заболевание никуда не исчезнет и станет сезонным.

Врачи из "Вектора" объяснили, чем опаснее коронавирус. Об этом стало известно из фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Летальность коронавируса составляет 4,5%, когда как сезонным гриппом заболевает 5-10% населения (500 миллионов человек) с летальностью 0,1%. Скорее всего новый вирус никуда не исчезнет, он переформатируется в сезонную болезнь, возможно, с тяжелыми осложнениями. 

В НИИ эпидемиологии и микробиологии Петербурга считают, что летом, когда температура воздуха станет выше, активность вируса снизится. Оптимальная температура распространения коронавируса 5-12 градусов выше нуля. 

Специалисты также вспомнили вирус атипичной пневмонии, так же напугавший всех в 2003-2004 годах, однако он уже бесследно исчез.

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Фото: pixabay

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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