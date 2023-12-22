Врачи назвали симптомы проблем с щитовидной железой

Необходимо ежегодно посещать эндокринолога.

Щитовидная железа является очень важным органом. Она самая крупная из эндокринных в организме человека. Врачи Городского центра медицинской профилактики перечислили основные симптомы нарушений работы щитовидки.

У детей и подростков симптомами патологии щитовидной железы являются головные боли, утомляемость, головокружения, ухудшение памяти и успеваемости, раздражительность. Кроме того, с возрастом возможно появление симптомов сердечной патологии (тахикардия, нестабильное артериальное давление).

Нарушения работы щитовидной железы отмечаются в разном возрасте вне зависимости от пола. Пресс-служба ГЦМП

Петербуржцам напомнили, что важно вовремя обнаружить заболевание. Необходимо ежегодно посещать эндокринолога, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина с СМА родила здоровую малышку.

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