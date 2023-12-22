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Врачи назвали симптомы проблем с щитовидной железой
Сегодня, 17:09
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Врачи назвали симптомы проблем с щитовидной железой

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Необходимо ежегодно посещать эндокринолога.

Щитовидная железа является очень важным органом. Она самая крупная из эндокринных в  организме человека. Врачи Городского центра медицинской профилактики перечислили основные симптомы нарушений работы щитовидки. 

У детей и подростков симптомами патологии щитовидной железы являются головные боли, утомляемость, головокружения, ухудшение памяти и успеваемости, раздражительность. Кроме того, с возрастом возможно появление симптомов сердечной патологии (тахикардия, нестабильное артериальное давление). 

 Нарушения работы щитовидной железы отмечаются в разном возрасте вне зависимости от пола. 

Пресс-служба ГЦМП

Петербуржцам напомнили, что важно вовремя обнаружить заболевание. Необходимо ежегодно посещать эндокринолога, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина с СМА родила здоровую малышку.

Фото: Pxhere

Теги: гцмп, здоровье, симптомы проблем с щитовидкой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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