Врачи СПбГПМУ спасли трехмесячного младенца с тяжелой патологией сердца

Шансы давали невысокие – 15-20% на успех.

Врачи СПбГПМУ спасли трехмесячного ребёнка из Киргизии с тяжёлой патологией сердца. Об этом сообщила пресс-служба педиатрического университета.

Малыш появился на свет 28 июля в Оше и стал шестым ребёнком в семье. Киргизские медики сразу услышали отчётливые шумы в сердце новорождённого, но чтобы установить точный диагноз им потребовалось два месяца. У ребёнка обнаружили коарктацию (сужение) аорты, стеноз отверстия аортального клапана, дефект межпредсердной перегородки и дисфункцию левого желудочка. Как рассказал отец ребёнка, у врачей в Оше не оказалось достаточного опыта проведения операций при таких патологиях.

Родители обратились в Педиатрический университет, где им сказали, что мальчику необходима срочная операция. Ребенка благополучно доставили в Петербург и в этот же день он оказался на операционном столе. Операция началась в 18:00 и продолжалась до 2 часов ночи.

Шансы давали невысокие – 15-20% на успех. Но для нас даже 1% – уже что-то. Сказали, что операцию проводят на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения. отец ребенка

Врачам удалось выполнить полную реконструкцию аортального клапана и восстановить его функцию.

В данном случае оперативное лечение мы выполнили в тех условиях, когда все разумные сроки были уже упущены. Фактически, мы догоняли уходящий поезд. Андрей Нохрин, глава кардиохиругической службы СПбГПМУ

Малыша выписали из клиники Педиатрического университета 25 октября. Вместе с родителями он отправился домой.

Ранее в СПбГПМУ помогли ребенку с гигантской крапивницей.

Фото: СПбГПМУ