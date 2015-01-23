В СПбГПМУ помогли ребенку с гигантской крапивницей

Алиса М. родом из Хабаровска, но сейчас девочка живёт в городе Кобе – шестом по величине городе Японии.

В СПбГПМУ помогли 5-летнему ребенку с гигантской крапивницей. Алиса М. родом из Хабаровска, но сейчас девочка живёт в городе Кобе – шестом по величине городе Японии.

В июле 2020 года родители заметили на теле ребёнка высыпания: крупные зудящие пятна. В тот момент семья находилась в России. Тогда родители подумали, что у ребенка аллергия на клубнику, но при исключении "аллергена", сыпь не прошла. Многочисленные анализы не давали результата. В сентябре девочку госпитализировали в одну из московских клиник. Алиса была вся в пятнах, у нее была высокая температура и обезвоживание.

Семья вернулась в Японию, где Алисе назначили новые обследования. Медики исключили онкологические, генетические и аутоиммунные заболевания. Врачи многократно меняли методы лечения, но ни один из них не принёс результата.

Я сделала запрос в телемедицину. <…> Профессор Геннадий Новик сказал, что в нашем случае нужен "омализумаб" (препарат на основе моноклональных антител). мама девочки

Японские медики применять препарат отказались. Данная терапия в этой стране разрешена только для пациентов старше 12 лет. В случае осложнений лечащий врач Алисы мог лишиться лицензии.

Уже в России после консилиума врачи назначили ребёнку моноклональные антитела.

Мы провели терапию омализумабом" – по 300 мг 1 раз в 4 недели подкожно. На второй день у ребенка исчезли все высыпания, и она стала спать по ночам. Геннадий Новик, главный детский аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой детских болезней им. профессора И. М. Воронцова СПбГПМУ

По словам мамы, сразу после укола девочка впервые за два года крепко уснула. Девочка с мамой вернулись в Японию, высыпаний уже нет почти два месяца. Японские врачи, убедившись в безопасности применения препарата, согласились продолжить терапию. В Кобе Алиса уже получила два укола.

В конце прошлого года врачи СПбГПМУ провели сложнейшую операцию на сердце двухлетнего малыша.

Фото: СПбГПМУ