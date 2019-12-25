Врачи СПбГПМУ провели сложнейшую операцию на сердце двухлетнего малыша

У мальчика удалили опасную опухоль.

Врачи петербургского педиатрического университета провели сложнейшую операцию на сердце двухлетнего пациента из Великого Новгорода. Как рассказали в пресс-службе вуза, мальчика привезли к медикам в минувшую пятницу.

Как выяснилось, болезнь у мальчика началась как ОРВИ, но лечение получилось неэффективным. В ноябре ребенка госпитализировали в больницу родного города с подозрением на пневмонию, и в ходе ультразвукового исследования врачи нашли в левом предсердии опухоль, перекрывающую митральный клапан. Опухоль мешала крови попадать в левый желудочек сердца, что могло привести к смерти мальчика.

Новгородские врачи проконсультировались с петербургскими коллегами и решили немедленно перевезти малыша к Северную столицу. Доставка маленького пациента в другой город осложнилась развившимся отеком легким и ухудшением общего состояния. Рискованная транспортировка прошла успешно после стабилизации состояния малыша.

Мальчика оперировали семь часов силами более пяти специалистов сразу, опухоль смогли удалить без тяжелых последствий. Сейчас мальчик стабилен, есть положительная динамика.

Ранее мы рассказывали, что в больницах и поликлиниках Петербурга работают более двух тысяч студентов-медиков.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV