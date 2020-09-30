Врачи Петербурга спасли руку мальчику, который поранил ее газонокосилкой

У 11-летнего мальчика диагностировали неполную травматическую ампутацию среднего пальца левой кисти, открытый перелом фаланги этого же пальца.

В ночь на понедельник медики Петербурга восстанавливали руки двух мальчиков из Всеволожска. Об этом рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

У 11-летнего мальчика диагностировали неполную травматическую ампутацию среднего пальца левой кисти, открытый перелом фаланги этого же пальца, рубленую рану фаланги указательного пальца и множественные рубленые раны левой кисти. Врачи проводили операцию 5 часов и закончили ее в 3:25 ночи.

Еще одну операцию на руке мальчика провели в этот же день. Мальчик порезался осколками разбитого дверного стекла. У ребёнка были резаные раны левого предплечья с повреждением лучевой артерии и длинной ладонной мышцы, а также рассечены три пальца правой кисти с повреждением сухожилия. Мальчику сшили артерии и сухожилия, наложили гипсовую повязку.

Фото: Piter.tv