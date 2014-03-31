Врачи Клиники СПбГУ провели уникальную операцию по удалению опухоли предсердия

Пациентка более 13 лет борется с рецидивирующим онкологическим заболеванием.

Хирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ впервые провели операцию по удалению опухоли левого предсердия с реплантацией верхней и нижней легочных вен. В мировой практике известно только два случая, когда легочные вены вшивали обратно в предсердие, однако опухоль при этом не была удалена. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Организаторами работы стала команда специалистов онкологического отделения Клиники Пирогова во главе с заместителем директора по медицинской части Ростиславом Павловым. К операции были привлечены торакальные хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, специалисты Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии, а также анестезиологи-реаниматологи.

Пациентка более 13 лет борется с рецидивирующим онкологическим заболеванием. Она перенесла несколько операций ранее, однако после них врачи отмечали активный рост опухоли в левом предсердии, лучевая и химиотерапия не дали результата. При этом отказ от операции увеличивал риск летального исхода.

Операция по удалению опухоли длилась около 10 часов и прошла без осложнений. На данный момент пациентка наблюдается кардиологом и онкологом по месту жительства, в Москве. Через три месяца запланирован контрольный осмотр специалистами Клиники СПбГУ.

Ранее в петербургском онкоцентре 70-летнему пациенту установили эндопротез, изготовленный на 3D-принтере.

Фото: пресс-служба СПбГУ