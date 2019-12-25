Врачи Центра Алмазова спасли от инвалидности пациента с редкой патологией

Помощь понадобилась 63-летнему жителю Ингушетии.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Петербурге выполнили сложную нейрохирургическую операцию, благодаря чему пациента удалось спасти от инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Помощь понадобилась 63-летнему жителю Ингушетии. У него начали отказывать ноги, неврологи по месту жительства после МРТ заподозрили опухоль спинного мозга или инфекционное поражение.

В Центре Алмазова установили совершенно другой диагноз – спинальную дуральную артериовенозную фистулу. Это довольно редкое заболевание, при котором по непонятным причинам в позвоночнике открывается патологический сосудистый микрошунт, из-за чего артериальная кровь напрямую поступает в вену, осуществлявшую отток от спинного мозга. А он переполняется кровью и начинает отекать, что и приводит к нарушению функций ног.

Врач-нейрохирург Центра Алмазова Роман Коваленко отметил, что в 70% случаев диагноз врачами ставится, когда человек уже не может ходить. Слаженная работа и опыт врачей Центра Алмазова, доступность современного диагностического оборудования позволили установить верный диагноз и оказать квалифицированную медицинскую помощь. Пациент уже выписан из больницы.

Ранее в Елизаветинской больнице пенсионерке через вену достали 16-сантиметровый катетер.

Фото: ВК/ ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России