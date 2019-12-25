Врачебные лаборатории открылись досрочно в 18 садоводствах Ленобласти

Такая мера была принята в связи с большим притоком дачников во время эпидемии.

В 18 садоводствах Ленинградской области раньше привычного срока открылись врачебные амбулатории. Об этом сообщила пресс-служба Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Преждевременная работа медучреждений стартовала в шести районах – Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Ломоносовском, Выборгском и Тосненском.

Так, амбулатории уже открыты в следующих садоводствах:

Гатчинский район: СНТ "Авиатор", СМ "Новинка", СНТ "Строитель" СМ "Антропшино" СНТ "ЛОМО" СМ "Чаща", СНТ "Азимут" СМ "Кобрино";

Кировский район: СНТ "Дружба" СМ "Грибное", СНТ "Ладога" СМ "Восход", СНТ "Заря" СМ "Восход", СНТ "Заречное" СМ "Славянка", СНТ "Фрунзенское" СМ "Восход", СНТ "Василеостровское" СМ "Восход";

Всеволожский район: СНТ "Союз", СНТ "Дружное-3" СМ "Ново-Токсово", СНТ "Остров", СНТ "№ 2 им А. А. Кулакова" СМ "Васкелово";

Ломоносовский район: СНТ "Красногорское";

Выборгский район: СНТ "Актер" Лебяжье, СНТ "Левашово";

Тосненский район: СНТ "Электроаппарат" СМ "Бабино".

Решение об открытии учреждений весной связано с переездом многих петербуржцев на дачи с начала режима самоизоляции.

Ранее мы рассказали о том, что завод в Тосненском районе передал региону 650 литров санитрайзера.

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