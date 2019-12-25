Врачам в Ленобласти выдали дополнительные средства защиты 

Они были закуплены банком "Россия".

Медучреждениям Ленинградской области были переданы дополнительные средства защиты для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Защитные костюмы, очки, маски, перчатки, респираторы и бахилы с повышенной противовирусной защитой передала компания ЛОГП "Ленфарм".

Сегодня пациент с COVID может оказаться в любом медицинском учреждении и все наши медицинские работники нуждаются в защите — и в поликлиниках, и в стационарах.

отметила главврач ЛОКБ Татьяна Тюрина.

Ранее мы рассказали о том, что предприниматели Ленобласти получат 330 миллионов рублей в 2020 году.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области