Врачам в Ленобласти выдали дополнительные средства защиты 

Медучреждениям Ленинградской области были переданы дополнительные средства защиты для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Защитные костюмы, очки, маски, перчатки, респираторы и бахилы с повышенной противовирусной защитой передала компания ЛОГП "Ленфарм".
Сегодня пациент с COVID может оказаться в любом медицинском учреждении и все наши медицинские работники нуждаются в защите — и в поликлиниках, и в стационарах.
отметила главврач ЛОКБ Татьяна Тюрина.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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