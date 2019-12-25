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Врачам в Ленобласти выдали дополнительные средства защиты 
Сегодня, 13:48
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Врачам в Ленобласти выдали дополнительные средства защиты 

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Они были закуплены банком "Россия".

Медучреждениям Ленинградской области были переданы дополнительные средства защиты для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Защитные костюмы, очки, маски, перчатки, респираторы и бахилы с повышенной противовирусной защитой передала компания ЛОГП "Ленфарм".

Сегодня пациент с COVID может оказаться в любом медицинском учреждении и все наши медицинские работники нуждаются в защите — и в поликлиниках, и в стационарах.

отметила главврач ЛОКБ Татьяна Тюрина.

Ранее мы рассказали о том, что предприниматели Ленобласти получат 330 миллионов рублей в 2020 году.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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