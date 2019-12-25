Предприниматели Ленобласти получат 330 миллионов рублей в 2020 году

Субсидии выделят на 11-ти направлений бизнеса.

Предприятия Ленобласти могут рассчитывать на финансовую поддержку региона. Так, 230 млн рублей выделят на восстановление малого и среднего бизнеса, а еще 100 миллионов – на помощь компаниям, материально пострадавшим от эпидемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Кроме того, в правительстве рассматривается возможность введения субсидий "На неотложные нужды": эти выплаты компенсируют затраты по оплате коммерческих помещений и коммунальных услуг владельцам торговых точек и общепита.

Пока открыта подача заявок на семь направлений. В перечень входит частичная компенсация затрат по договорам лизинга, компенсация процентов по кредитам, затраты на приобретение оборудования для модернизации производства, субсидии социальному предпринимательству, экспортным предприятиям, частным детским садам и приобретение автомагазинов и прицепов.

Ранее мы рассказали о том, что фармацевты передали тысячу упаковок противовирусного препарата в Ленобласть.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области