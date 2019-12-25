Фармацевты передали тысячу упаковок противовирусного препарата в Ленобласть

Лекарства доставят в региональные стационары.

Фармацевтическая компания "Полисан" предоставила стационарам Ленинградской области тысячу упаковок противовирусного препарата, который может быть использован для профилактики COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Несмотря на то, что система здравоохранения Ленинградской области не испытывает каких-либо финансовых затруднений и полностью обеспечена лекарственными препаратами, безусловно, средства для профилактики всегда нужны и важны. – отметил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин

По словам коммерческого директора ООО "НТФФ "Полисан" Дмитрия Борисова, препарат является одним из наиболее подробно изученных в своей группе. Руководитель пожелал здоровья врачам и жителям Ленобласти.

Сейчас полученные лекарства переданы в больницы, в которых на лечении находятся больные COVID-19.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области