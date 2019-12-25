Трикотажная фабрика в Тихвине начала производство медицинских масок

Ежедневно работники выпускают партию из 9 тысяч средств защиты.

Тихвинской фабрике по производству трикотажа "Комацо" присвоена госрегистрация на производство медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Содействие в получении регистрации было оказано региональным комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности. Основная специализация "Комацо" – производство нижнего белья. С апреля произошло перепрофилирование производства: так, на данный момент фабрика ежедневно изготавливает по 9 тысяч масок. Их нужно использовать в течение двух часов, а затем стирать при высокой температуре.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области