Трикотажная фабрика в Тихвине начала производство медицинских масок

Тихвинской фабрике по производству трикотажа "Комацо" присвоена госрегистрация на производство медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Содействие в получении регистрации было оказано региональным комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности. Основная специализация "Комацо" – производство нижнего белья. С апреля произошло перепрофилирование производства: так, на данный момент фабрика ежедневно изготавливает по 9 тысяч масок. Их нужно использовать в течение двух часов, а затем стирать при высокой температуре.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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