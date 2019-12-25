Детские лагеря Ленобласти заработают в июле

Постояльцев протестируют на коронавирус.

Правительство Ленинградской области приняло решение об открытии детских лагерей в июле. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для детей-сирот из ресурсных центров учреждения откроются еще раньше – в июне будут сформированы группы менее 100 человек в пяти лагерях.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что за время пребывания детей на смене необходимо принять меры по недопущению коронавирусной инфекции в школах и других объектах. Для этого комитету по здравоохранению поручено провести тестирование на COVID-19 среди отдыхающих ребят.

Отметим, что регион и муниципальные образования выделили на организацию работы детских лагерей более 886 миллионов рублей. Расчетная стоимость путевки составляет 23625 рублей.

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