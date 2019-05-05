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Митрополит Варсонофий передал в дар Петербургу три аппарата ИВЛ
Сегодня, 18:15
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Митрополит Варсонофий передал в дар Петербургу три аппарата ИВЛ

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Митрополит выразил надежду, что техника "кому-то поможет исцелиться".

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подарил городу три аппарата искусственной вентиляции лёгких. От имени городской епархии медицинскую технику передали для лечения больных коронавирусом людей, рассказали в пресс-службе Смольного 24 апреля.

Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни.

митрополит Варсонофий.

По поручению губернатора аппараты ИВЛ сразу же перевели в Детскую клиническую больницу №5 имени Филатова.

Ранее мы рассказывали, что Ленобласть перепрофилирует больницы на 2,1 миллиарда рублей.

Фото: pharmadys.ru

Теги: аппарат ивл, митрополит варсонофий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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