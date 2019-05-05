Митрополит Варсонофий передал в дар Петербургу три аппарата ИВЛ

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подарил городу три аппарата искусственной вентиляции лёгких. От имени городской епархии медицинскую технику передали для лечения больных коронавирусом людей, рассказали в пресс-службе Смольного 24 апреля.
Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни.
митрополит Варсонофий.
По поручению губернатора аппараты ИВЛ сразу же перевели в Детскую клиническую больницу №5 имени Филатова.
Ранее мы рассказывали, что Ленобласть перепрофилирует больницы на 2,1 миллиарда рублей.
Фото: pharmadys.ru
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