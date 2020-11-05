Певица МакSим подключена к аппарату ИВЛ

При этом тест на коронавирус у исполнительницы отрицательный, отмечает ее представительница.

Российская певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) в настоящее время находится в больнице и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 19 июня порталу РИА "Новости" рассказала представительница артистки.

Сейчас врачи ввели певицу в искусственную кому, в этом состоянии она должна пробыть несколько дней. При этом тест на коронавирус у исполнительницы отрицательный, отмечает ее представительница. Она добавила, что у Марины Абросимовой выявлена пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

Введение в кому было совершено после того, как ее организм не отреагировал на насыщение крови кислородом, легкие не прочищались. При этом, как отмечает представительница Абросимовой, врач дает позитивный прогноз по лечению – все силы идут на прочищение легких.

О своем заболевании певица МакSим рассказала в своем Instagram-аккаунте накануне. Она написала, что вынуждена была отменить ближайшие концерты после того, как с 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, но одно выступление все-таки решила провести. В публикации, размещенной три дня назад, Марина сообщила, что у нее "поражение лёгких от 40 процентов".

В прошлом году певица впервые рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году.

Фото: Instagram / @maksimartist