МакSим впервые рассказала о причинах своего ухода со сцены

У нее были проблемы после тяжелой аварии в прошлом году.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году. Артистка побывала на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Как рассказала певица, в 2019 году она, действительно, попала в ДТП, после которого проходила лечение за границей и в России. Ей нельзя было вставать, она поправилась на 15 килограммов из-за этого. А потом у нее начались проблемы с сосудами головного мозга, она испытывала сильные головные боли.

Я просто лежала и понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я не могла встать. Пришлось объявить о том, что я покидаю сцену. МакSим

Также артистка отметила, что не только проблемы со здоровьем вынудили ее покинуть сцену, но и другие события в жизни.

В феврале директор МакSим заявила, что певица может не вернуться на сцену.

Фото: Facebook/ maksim