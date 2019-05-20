Директор МакSим: "Певица может не вернуться на сцену"

У артистки проблемы со здоровьем после ДТП, которое произошло в апреле прошлого года.

Певица МакSим может никогда уже не вернуться на сцену. После ДТП, которое произошло в апреле 2019 года, певица находится в не в лучшем состоянии. Врачи поставили девушке крайне непростой диагноз. Об этом сообщила помощница артистки Маргарита Солокова.

Певица страдает от головных болей и болей в ногах и бессонницы. Врачи поставили ей посттравматический синдром. МакSим вернётся на сцену, если будет хорошо себя чувствовать, но если всё будет проходить в "вялотекущей форме", то выступать певица больше не будет.

Ранее артистка планировала вернуться к выступлениям в феврале.

Видео: YouTube/ ELLO, Video Mix, WOW TV