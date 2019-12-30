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Сегодня, 14:23
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Rybka123

MaкSим уходит в бессрочный отпуск

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Артистка сделала это по настоятельным рекомендациям врачей.

Певица MaкSим покидает сцену на неопределенное время. Об этом в своем Instagram заявила директор артистки Маргарита Соколова. 

Менеджер сообщила, что решения приняли в связи с травмами, которые певица получила в автомобильной катастрофе в 2019 года. 

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок",
- написала директор артистки

Соколова извинилась перед фанатами за отмену концертов. Чтобы они не расстраивались, она пообещала им скорый релиз трека "Преданным". 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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