MaкSим уходит в бессрочный отпуск

Артистка сделала это по настоятельным рекомендациям врачей.

Певица MaкSим покидает сцену на неопределенное время. Об этом в своем Instagram заявила директор артистки Маргарита Соколова.

Менеджер сообщила, что решения приняли в связи с травмами, которые певица получила в автомобильной катастрофе в 2019 года.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок",

- написала директор артистки

Соколова извинилась перед фанатами за отмену концертов. Чтобы они не расстраивались, она пообещала им скорый релиз трека "Преданным".