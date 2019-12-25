Ленобласть перепрофилирует больницы на 2,1 миллиарда рублей

Кроме того, регион предоставит зараженным коронавирусом дополнительные койки и аппараты ИВЛ.

Правительство Ленинградской области выделит 2,1 миллиарда рублей на перепрофилирование больниц во время эпидемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также в 11 областных медучреждениях появятся дополнительные 1876 коек. На данный момент в наличии 757 для размещения пациентов, 630 из них обеспечены кислородом. До начала лета планируется поставка 466 аппаратов ИВЛ: на 266 приобретение 266 единиц оборудования уже заключен контракт.

На данный момент к искусанной вентиляции легких подключен 21 житель Ленобласти. У девяти пациентов подвержена коронавирусная инфекция.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти введут ограничения для владельцев дачных участков.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области