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В Ленобласти введут ограничения для владельцев дачных участков
Сегодня, 13:34
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В Ленобласти введут ограничения для владельцев дачных участков

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Во время пути на дачу запрещено совершать остановки.

Границы между Петербургом и Ленобластью по-прежнему остаются открытыми, но для владельцев дач в регионе вступают в силу новые правила. Так, до участков можно будет добраться только транзитом, не совершая остановок. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-заседания областного правительства. 

Губернатор отметил, что во время майских праздников важно будет обеспечить максимальную безопасность местных жителей и тех, кто временно приезжает в Ленобласть.

Нужно продумать схему транзита. То есть едет человек из Петербурга или Москвы к нам на дачу – пусть он затаривается по месту своего жительства продуктами питания и так далее, на первое время хотя бы, едет на дачу и там самоизолируется

–  пояснил Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что специалисты спрогнозировали, когда произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом в Ленобласти.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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