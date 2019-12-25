Специалисты спрогнозировали, когда произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом в Ленобласти

Прирост зараженных ожидается к середине мая.

Количество зараженных коронавирусом в Ленобласти может резко возрасти к 15 мая. Об этом заявила руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольга Историк во время онлайн-заседания правительства.

По словам Историк, областных медиков тревожит приближение майских праздников, во время которых у многих граждан появится соблазн нарушить режим самоизоляции.

Делать выводы о том, преодолел ли регион пик заболеваемости, можно будет только в конце мая.

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору подтвержден еще один случай коронавируса.

Фото: ВКонаткте / pravitelstvo_lenobl