Врачам скорой могут дать право лечить россиян без их согласия

Выездным бригадам разрешат самостоятельно принимать решения, вне зависимости от желания пациента.

Депутаты Госдумы предлагают разрешить медикам скорой помощи лечить человека даже без его одобрения. Медиков хотят добавить в перечень лиц, которые могут принимать решение без согласия пациента. Парламентарии обозначают это формулировкой "в связи с неспособностью выразить свою волю". Об этом сообщили "Известия".

Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному говорится в пояснительной записке

Сейчас лечение происходит только с согласия пациента, его законных представителей или родителей. Также врачи обязаны лечить больного, если существует угроза жизни. Однако до сих пор законом не установлено, какие именно случаи можно отнести к этой категории. Принятие закона позволит докторам оказывать медпомощь незамедлительно и своевременно.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России людям начнут пересаживать органы от животных.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ООО ЦЭМП