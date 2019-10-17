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Врачам скорой могут дать право лечить россиян без их согласия

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Выездным бригадам разрешат самостоятельно принимать решения, вне зависимости от желания пациента.

Депутаты Госдумы предлагают разрешить медикам скорой помощи лечить человека даже без его одобрения. Медиков хотят добавить в перечень лиц, которые могут принимать решение без согласия пациента. Парламентарии обозначают это формулировкой "в связи с неспособностью выразить свою волю". Об этом сообщили "Известия".

Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному

говорится в пояснительной записке

Сейчас лечение происходит только с согласия пациента, его законных представителей или родителей. Также врачи обязаны лечить больного, если существует угроза жизни. Однако до сих пор законом не установлено, какие именно случаи можно отнести к этой категории. Принятие закона позволит докторам оказывать медпомощь незамедлительно и своевременно.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России людям начнут пересаживать органы от животных.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ООО ЦЭМП

Теги: законопроект, лечение, скорая помощь
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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