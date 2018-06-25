Человеку впервые пересадили кожу свиньи

Временный покров тела отлично прижился на больном.

Ученые из Массачусетской больницы впервые смогли пересадить человеку свинную кожу. Модифицированная кожа стала временным решением для закрытия ожоговой раны пациента.

На данный момент распространенным решением проблемы является кожа из донорских банков или по-другому этот способ называется аллотрансплантация. Благодаря "защите" пациент выигрывает время, пока рана не затянется "родной" кожей.

Ученые же решили попробовать заменить поврежденный участок поверхности тела на ксенотрансплантат. В этом случае пациенту пересаживают кожу от живой особи другого вида. Для этого врачам пришлось ударить свинье специфический ген, который отсутствует у человека. Отредактированные гены прижились на пациенте. Известно, что медики также очистили рану от некротической ткани. В общей сложности они перенесли на тело больного около 5 сантиметров кожи свиньи. Его закрепили при помощи металлических скобок и закрепили марлевыми повязками. Через пять дней хирург заменили временную кожу на ткани пациента.

Авторы работы рассказали, что процесс прошел нормально. Побочных эффектов выявлено не было. Кожа спокойно зажила.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

