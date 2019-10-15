В Японии смогли оживить мозг

Исследователи смогли заставить мозг около месяца функционировать без тела.

Японские ученые смогли поддерживать жизнедеятельности мозга после того, как извлекли его из организма. Об этом сообщило издание Science Alert.

Авторы работы рассказали, что орган функционировал в течение 25 дней благодаря особой системе питания и увлажнения тканей. Это стало понятно по вырабатыванию им флуоресцентного белка. Необходимые вещества поступали к мозгу через микроскопический канал. Проблему высыхания удалось решить благодаря мембране и газообмену между клетками.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах с модифицированными мозговыми тканями. Ученые полагают, что период активности тканей с помощью новой методики может достигать 100 суток. Инновация позволит развить область трансплантологии органов и тканей.

Отметим, что в контрольном образце первые признаки затухания начали проявляться уже на 10-е сутки. Жизнеспособность данного образца поддерживали обычным способом.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Verge Science