В Японии смогли оживить мозг

Японские ученые смогли поддерживать жизнедеятельности мозга после того, как извлекли его из организма. Об этом сообщило издание Science Alert.
Авторы работы рассказали, что орган функционировал в течение 25 дней благодаря особой системе питания и увлажнения тканей. Это стало понятно по вырабатыванию им флуоресцентного белка. Необходимые вещества поступали к мозгу через микроскопический канал. Проблему высыхания удалось решить благодаря мембране и газообмену между клетками.
Эксперимент проводился на лабораторных мышах с модифицированными мозговыми тканями. Ученые полагают, что период активности тканей с помощью новой методики может достигать 100 суток. Инновация позволит развить область трансплантологии органов и тканей.
Отметим, что в контрольном образце первые признаки затухания начали проявляться уже на 10-е сутки. Жизнеспособность данного образца поддерживали обычным способом.
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Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Verge Science
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