Медики спасли Дану Борисову от ломки

Телеведущая сама вызвала скорую помощь.

На днях телеведущая Дана Борисова оказалась в центре очередного скандала. Она вызвала скорую помощь и пожаловалась медикам на плохое самочувствие и головные боли. После осмотра телеведущей стало понятно, что дискомфорт был вызван абстинентным синдромом на фоне приема запрещенных веществ. Иначе говоря, у Борисовой диагностировали ломку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи помогли прийти в себя звезде эфира, оказали первую помощь и направили к наркологу в местную поликлинику. Сама Борисова в Instagram утверждает, что "чиста" уже 2,5 года. Она заявила, что готова пройти все возможные тесты, чтобы доказать, что не принимает наркотики и алкоголь.

Правда, дочь телеведущей, 12-летняя Полина, утверждает обратное. В качестве доказательства девочка обнародовала видео, на котором их собака ест разбросанные по полу "мамины" таблетки. Она пригрозила матери, что может выложить еще ряд разоблачительных видео.

Возможно, на фоне этого между Даной и Полиной произошел конфликт. Согласно данным все того же Mash, после ломки Борисова поругалась с наследницей. Прибывшие с отцом медики диагностировали у девочки сотрясение. Сама телеведущая утверждает, что повздорила с дочерью из-за того, что та залила водой ее рукопись. Однако Полина опровергла эту версию.

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Видео: Instagram / danaborisova_official